Ministros da Energia da UE chegam a acordo para limite nos preços do gás

"Foi mais uma missão impossível bem sucedida. A mais difícil de todas até agora. Foi a última peça do puzzle para aprovamos um mecanismo de correção dos preços do gás na Europa", congratulou-se

comissária europeia da Energia, Kadri Simson, frisou que foi "obtida a maior maioria possível para aprovar este acordo" (apenas um país votou contra), tendo Bruxelas que ceder consideravelmente nas condições que começou por impor para este limite máximo aos preços do gás.

"Chegámos a acordo sobre um mecanismo temporário, eficaz e realista que protegerá os cidadãos e as empresas dos preços excessivos do gás a que assistimos este verão. Os 180 euros por MWh não são um tecto real aos preço do gás, e os preços podem ser superiores, mas o mecanismo garante que não haja grandes disparos de novo, como já aconteceu no passado. Portanto, não se trata de limite fixo, mas sim dinâmico", disse.



E sublinhou que o mecanismo foi desenhado para "não colocar em risco a segurança do abastecimento ou a estabilidade dos mercados financeiros da UE". Daí o facto de o acordo alcançado entre os Estados-membros incluir várias salvaguardas, que permitem que o mecanismo possa ser automaticamente desativado, tais como: caso o preço desça para níveis abaixo dos 180 euros por MWh; caso a Comissão Europeia declare situação de emergência; caso aumente o consumo de gás ou caiam as importações de gás ou as transações entre Estados-membros.



Além do índice TTF, o mecanismo pode ser aplicado a mais índices e mercados europeus.



No entanto, antes de poder entrar em vigor, apesar de já ter sido acordado pelos Estados-Membros, o mecanismo vai ainda ser submetido a um processo de avaliação que deverá estar pronto em janeiro.



"Se concluírmos que os riscos são maiores que os benefícios, o mecanismo não avançará", garantiu a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, sublinhando que, no entanto, com esta ferramenta a UE ficará "mais protegida

para o inverno do próximo ano e para conseguir reencher as reservas de gás após este inverno".



(Notícia atualizada às 17h50 com mais informações)





