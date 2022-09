Moscovo abre inquérito a ato de terrorismo após alegada sabotagem de gasodutos

Leia Também Alemanha considera que Nord Stream ficará inutilizado para sempre

Os serviços de informações russos (FSB) abriram um inquérito a um "ato de terrorismo internacional", depois da alegada sabotagem dos gasodutos Nord Stream no Mar Báltico, anunciou hoje a procuradoria-geral russa.Em comunicado publicado na sua conta na rede social Telegram, a procuradoria afirmou: "perto da ilha (dinamarquesa), ações intencionais foram cometidas para danificar os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 situados no fundo do Mar Báltico".Acrescentou ainda que "a Federação da Rússia sofreu um grave prejuízo económico devido a estes atos".Na sexta-feira, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas vai reunir-se a pedido da Federação Russa, a propósito desta sabotagem, anunciaram hoje a Suécia e a França.Objeto de todas as suspeitas por esta alegada sabotagem, a Federação Russa contra-atacou, ao reclamar hoje esta reunião do Conselho de Segurança e acusar os EUA do ocorrido.