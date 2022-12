Negociação de gás da Europa em risco caso tecto nos preços avance

Esta terça-feira os ministros com a pasta da energia voltaram a Os ministros da UE têm enfrentado dificuldades na negociação de um limite nos preços do gás desde novembro, depois de uma proposta da Comissão que sugeria um tecto nos contratos até três meses, que incluiria o mercado de referência europeu TTF.Esta terça-feira os ministros com a pasta da energia voltaram a falhar um acordo, mesmo depois de o limite máximo proposto ter baixado para 200 euros por MWh, valor que continua a ser considerado demasiado elevado para alguns países.

A Intercontinental Exchange (ICE), grupo norte-americano que gere o mercado TTF, avisou que pode retirar a negociação do gás da Europa, caso a União Europeia avance com a introdução de um tecto no preço do gás.Num memorando enviado aos estados-membros no sábado passado, visto pelo Financial Times, a ICE avisou que a imposição de um limite nos preços desta matéria-prima não daria tempo para os consumidores se adaptarem, ou para o gestor do mercado testar a resiliência, além de representar riscos para a gestão do sistema."Como consequência, é responsabilidade da ICE como operador do mercado considerar todas as opções caso este mecanismo seja aprovado, incluindo se um mercado eficiente nos Países Baixos ainda é viável", diz o documento.