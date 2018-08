Nova ENMC vai passar a fiscalizar todo o sector energético

A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC) vai passar a fiscalizar todo o sector energético, incluindo a luz e o gás. Para tal, vai mudar de nome para Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE).





A decisão final foi publicada em decreto-lei esta segunda-feira, 27 de Agosto. O documento conclui, desta maneira, a redistribuição das áreas de competências das entidades reguladoras do sector que o Executivo tinha em curso.





A alteração dos estatutos da ENMC tem em vista "a sua reestruturação e a concentração de competências de fiscalização de todo o sector energético numa única entidade fiscalizadora, com consequente redenominação desta entidade", lê-se no decreto-lei.





Nestes termos, a ENMC, que tinha já competências de fiscalização na área dos combustíveis e do gás de petróleo liquefeito, "passa também a ter competências de fiscalização na área da energia eléctrica e do gás natural, alterando-se a sua designação para Entidade Nacional para o Sector Energético", acrescenta o documento.





Mas as alterações do quadro regulatório do sector não ficam por aqui. Foi aprovada ainda uma segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 130/2014, que envolve a orgânica da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Esta entidade vai passar a ficar responsável pela "pesquisa, prospecção e exploração de hidrocarbonetos". Função que até agora estava sob o pelouro da ENMC.





Já o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) vai ficar responsávela por "coordenar o processo de verificação do cumprimento dos critérios de sustentabilidade dos biocombustíveis" para "emissão dos títulos de biocombustíveis e fiscalização do cumprimento das normas de promoção" da utilização destas fontes de energia. Pasta que também estava na ENMC.





O decreto-lei, que entra em vigor no dia a seguir à sua publicação [28 de Agosto], sublinha ainda que a ENSE vai manter "as atribuições e competências em matéria de constituição, gestão e manutenção das reservas estratégicas de petróleo bruto e de produtos de petróleo enquanto entidade central de armazenagem nacional".

O documento que propunha a reestruturação da ENMC, da DGEG e do LNEG teve luz verde do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no início do mês de Agosto, depois de ter sido aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 26 de Julho.





A aprovação deste diploma aconteceu pouco tempo depois de ter sido aprovada a passagem da supervisão dos combustíveis para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Uma medida que já estava prevista no Orçamento do Estado para 2017, desenhado em 2016. Aliás, na sequência dessa decisão, esteve também prevista a extinção da ENMC para o ano seguinte, com a sua divisão e transferência das competências de regulação para a ERSE. Só que tal não aconteceu. Em vez de ser extinta, a ENMC vai ganhar, assim, uma nova vida.