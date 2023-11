Novo modelo de financiamento da tarifa social poderá aumentar preços da luz

Leia Também Consumidores que compram energia diretamente no Mibel passam a financiar tarifa social

De acordo com Vítor Machado, representante da Deco no Conselho Tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o novo modelo de financiamento da tarifa social da eletricidade, de acordo com o qual este passa a ser comparticipado pelos produtores, comercializadores e outros agentes do mercado de energia elétrica (nomeadamente consumidores), poderá provocar um aumento de 2% nos preços da eletricidade, avança esta quarta-feira o Correio da Manhã Na prática, apurou o Negócios, isto poderá verificar-se porque o diploma publicado este mês em Diário da República, que define as regras deste novo modelo de financiamento não obriga os comercializadores de energia elétrica - que a partir de agora vão passar a pagar também a tarifa social - a assumir este encargo como um custo próprio, o que abre espaço para que estas empresas (EDP, Endesa, Galp, Iberdrola, Goldenergy, entre outras) possam repercutir o valor gasto com a tarifa social no preço que cobram aos seus clientes pela energia consumida.Em última análise, a tarifa social, que abrange cerca de 750 mil famílias carenciadas, poderá assim vir a ser paga pela totalidade dos cerca de seis milhões de consumidores de energia elétrica em Portugal, incluindo aqueles que dela beneficiam. Ao Correio da Manhã, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos confirmou que "a repercussão deste custo será uma decisão dos vários agentes de mercado".Até agora, a tarifa social de eletricidade era financiada apenas "pelos titulares dos centros eletroprodutores não abrangidos por regimes de remuneração garantida, bem como por titulares de aproveitamentos hidroelétricos com potência superior a 10 MW". No entanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem repetido que "as obrigações de serviço público devem não discriminatórias, garantindo às empresas do setor da energia elétrica um acesso igual aos consumidores", refere a resolução do Conselho de Ministros publicada nesta manhã.Com esta decisão, o Governo alargou "o âmbito e o número de entidades que irão comparticipar a tarifa social da eletricidade", passando a abranger não só os produtores (em função da energia injetada na rede), mas também os comercializadores de energia elétrica (em função da energia que faturam anualmente aos seus clientes) e os agentes de mercado na função de consumo (em função da energia comprada). Compete à ERSE garantir a operacionalização do financiamento da tarifa social.Atualmente a tarifa social permite um desconto 33,8% face à tarifa regulada (que deverá aumentar quase 2% em janeiro, de acordo com a proposta tarifária da ERSE), sendo o seu custo estimado em mais de 120 milhões de euros. Este valor será agora financiado também pelas empresas que vendem eletricidade e pelos "consumidores que adquiram energia elétrica diretamente no mercado grossista, sem intermediação de comercializadores", como por exemplo grandes indústrias eletrointensivas.Por outro lado, ficam isentos do financiamento da tarifa social os produtores de energia renovável, não hídrica, que até 31 de dezembro de 2023 beneficiem de regimes de remuneração garantida, paguem contribuições ao sistema elétrico nacional em troca do título de reserva de capacidade atribuído na modalidade de procedimento concorrencial, produtores de energia renovável com potência de ligação igual ou inferior a 10 MVA, instalações de armazenamento, com recurso a baterias, produtores em regime de cogeração.Com base na informação reportada, cabe à ERSE efetuar uma estimativa anual dos valores de financiamento da tarifa social de eletricidade. O novo modelo de financiamento da tarifa social entrou em vigor a 18 de novembro.