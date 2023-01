"Uber da energia". Famílias devem poder contratar vários fornecedores, diz Deco

Código de Ponto de Entrega [que

identifica uma instalação de eletricidade] devia poder aceitar vários comercializadores" ao mesmo tempo.





Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Eléctrica (

A Associação de Defesa do Consumidor defendeu esta quinta-feira, no seminário "Perspetivas para o Desenho do Mercado Elétrico", organizado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, que "um mesmoA ideia foi defendida por Vítor Machado, da Deco. "Eu gostava de ter um Uber da energia", disse, clarificando: "Com cada vez mais eletrificação e domótica, deveria existir a possibilidade de escolher um determinado tarifário para a bomba de calor, por exemplo, outro para máquinas de lavar e até para carregar o carro".Para este cenário poderá contribuir o desenvolvimento das redes inteligentes, referiu José Ferrari Careto, da E-Redes, dando conta que Portugal já tem hoje 4,6 milhões de contadores inteligentes instalados, dos quais 703 mil chegaram às casas dos portugueses em 2022. Isto significa uma cobertura de 74% (100% em 2024, estima a E-Redes), sendo que 61% dos contadores inteligentes funcionam neste momento com telegestão.Apesar das evoluções tecnológicas, disse o responsável da Deco, os consumidores portugueses têm características muito próprias, preferem uma estabilidade dos preços, não mudam muito de comercializador e 80% não mudaram de fornecedor de energia nos últimos três anos".Ainda assim, defendeu Vítor Machado, o mercado retalhista nacional "precisa de frescura e inovação", já que a última inovação a surgir, já há alguns anos, foram os pacotes de energia e serviços, "alguns mascarados de más práticas comerciais".Em relação aos consumidores mais vulneráveis, o responsável da Deco defende que a tarifa social é uma ferramenta importante mas "deve ser revista, de forma a permitir a acessibilidade em função dos rendimentos, como no mercado de crédito".No que diz respeito ao autoconsumo e às comunidades de energia renovável, como forma de baixar a fatura energética dos consumidores, a Deco sublinha que são um mecanismo que "não chega ainda ao comum dos mortais" porque é preciso "deixar de pensar no autoconsumidor como um grande produtor que tem uma grande central elétrica".De acordo com os números da E-Redes, a geração distribuída de energia aumentou 20% de 2021 para 22 e aumentará 50% até 2025. "É uma forte pressão para a rede, tem de haver um reforço", disse José Ferrari Careto, responsável da E-Redes.Sobre o assunto em debate no seminário, a reforma do mercado europeu, Vítor Machado diz que é algo que já se fala há 20 anos, mas "agora está mais acelerado". "O comboio arrancou e têm o destino marcado", garantiu, ainda que o documento em consulta pública esteja muito centrado "no mercado grossista" e não tanto como a reforma se traduz depois para as faturas dos consumidores."Além de Espanha, outros países, como França, já se chegaram à frente com uma proposta. Espero que Portugal também faça ouvir a sua voz", disse Vítor Machado.No mesmo debate, os consumidores eletrointensivos também fizeram ouvir a sua voz, para pedir "menos volatilidade de preços", para poderem competir com as indústrias de outros países europeus.Jorge Mendonça e Costa, responsável daAPIGCEE), lembrou que os atuais 12 membros da associação consomem 5,3 TW por ano, o que equivale a 10% do consumo nacional."O mecanismo ibérico funcionou bem e deve manter-se enquanto houver desajuste nos preços de gás. No entanto, há acertos entre Portugal e Espanha, pelas diferenças de mercado, que têm de ser explicadas ao consumidores", disse Mendonça e Costa, frisando que os eletrointensivos pedem "estabilidade e simplicidade regulatória, aumento de liquidez nos mercados a prazo e contratos bilaterais com o comercializador de último recurso", tema sobre o qual já falaram com nova secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura Gouveia.Sobre a consulta pública em curso, a APIGCEE diz que a reforma pretendida por Bruxelas será uma "evolução e não uma revolução".