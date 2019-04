O inquérito na energia: O mote para 200 horas de audições

Já foi há quase um ano que o Bloco de Esquerda (BE) entregou no Parlamento o seu pedido para a realização de um inquérito parlamentar ao "pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade".





Os esquerdistas argumentaram com os 2,5 mil milhões que os consumidores entregaram à EDP entre 2007 e 2017, no âmbito dos Custos de Manutenção de Equilíbrio Contratual (CMEC), contratos assinados entre o Estado e a elétrica que garantiram um terço dos seus lucros entre 2009 e 2012, segundo a Autoridade da Concorrência.





Perante estes números, o partido considerou importante avaliar a eventual "existência de corrupção de responsáveis administrativos ou titulares de cargos políticos com influência ou poder na definição destas rendas". Uma avaliação que foi iniciada quase um ano depois de ter sido divulgado que o Ministério Público estaria a investigar um alegado favorecimento à EDP por parte de Manuel Pinho, enquanto este desempenhou as funções de ministro da Economia de José Sócrates. Um processo que ficou conhecido como "caso EDP" e que ainda está a decorrer. A dar "força" à proposta do BE esteve o estudo publicado também em 2017 pela ERSE, no qual o regulador da energia apontou o prejuízo de 510 milhões de euros para os consumidores, decorrente destes mesmos contratos.





Além dos CMEC, muitos outros acordos entre os sucessivos Governos e os produtores foram alvo da atenção da comissão de inquérito, como possível fonte de rendas excessivas.





As audições da comissão parlamentar de inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade prolongaram-se por mais de 200 horas, durante as quais foram inquiridas 55 personalidades de cargos de responsabilidade no setor. O relatório preliminar vai ser entregue pelo redator da comissão, o deputado do BE Jorge Costa, até 5 de abril, dia no qual será discutido. A entrega da versão final e a votação da mesma está marcada para 17 de abril.