Pedro Amaral Jorge: “A renovação do travão ibérico não terá qualquer efeito prático”

O mecanismo ibérico que impõe um travão ao preço do gás usado para produzir energia elétrica foi uma "medida equívoca" por se tratar de uma "artificialização do preço do gás natural no mercado grossista". A opinião é de Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN, e está longe de reunir consenso no setor energético Em entrevista ao Negócios, explica porque é que os consumidores portugueses ...