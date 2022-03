Plataformas de TVDE já sobem preços das viagens

Segundo avança o Eco , as empresas do setor estão também a optar por parcerias com redes de abastecimento de combustíveis para travar o impacto do agravamento dos custos para os motoristas, no seguimento da subida histórica dos preços, na passada segunda-feira, que levou o custo do litro de gasolina e de gasóleo a níveis nunca antes vistos.