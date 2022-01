Portugal contra o nuclear. “Não é seguro e custa muito dinheiro”, diz Matos Fernandes

Portugal está contra a decisão da Comissão Europeia de avaliar se a produção de eletricidade a partir de energia nuclear e gás natural podem ser consideradas como "verdes". Em declarações ao Eco , o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, rejeita a necessidade de fontes nucleares para a transição energética e a neutralidade carbónica daqui a 30 anos."Os tempos recentes provam que só a aposta nas energias renováveis pode defender a Europa dos elevados preços de produção de eletricidade. São estas energias — as renováveis — aquelas que devem constar da taxonomia", afirma o ministro, ao jornal online. Matos Fernandes rejeita o avanço de Bruxelas no nuclear, preferindo gás natural.O gás natural, de acordo com o governante, pode ser usado através de novas infraestruturas que no futuro possam ser aproveitadas para abastecer o centro e norte da Europa com gases renováveis, como o hidrogénio verde. Portugal pretende produzir e exportar em massa este tipo de energia. Esta posição de Matos Fernandes alinha com a que já foi defendida igualmente pelo novo executivo alemão.