Portugal importou produtos petrolíferos russos depois do início da guerra na Ucrânia

Portugal importou mais de 300 mil toneladas de produtos petrolíferos da Rússia já depois do início da guerra na Ucrânia, avança uma reportagem da Investigate Europe com o Público, divulgada esta quinta-feira. Foram pelo menos cinco os navios que atracaram no Porto de Sines provenientes de portos russos, transportando gás natural liquefeito (GNL) para o depósito da REN, bem como outros derivados do petróleo.





Segundo o jornal, quando isto aconteceu já Bruxelas definia sanções contra este tipo de importações, sendo que Portugal também ajudou de forma indireta o comércio internacional de produtos petrolíferos russos: pelo menos seis barcos com bandeira portuguesa, de duas empresas com sede no Funchal, transportaram carvão entre portos russos e diversos países europeus, sendo que neste caso, Portugal é "apenas a morada da empresa que administra os navios", revela a investigação.



A Administração do Porto de Sines confirma que os cinco navios que constam da base de dados analisada pela Investigate Europe aportaram, de facto, em Portugal após o início da guerra na Ucrânia mas garante que "todos os navios são alvo de escrutínio ao abrigo do pacote de sanções à Federação Russa disposto no Regulamento (EU) 2022/576 do Conselho de 8 de Abril de 2022".