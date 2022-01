Portugueses poderão pagar mais 181 euros pela energia entre 2021 e 2022

Entre 2021 e 2022, um consumidor em Portugal poderá pagar um valor extra de 181 euros na fatura da energia, indica o jornal espanhol El Economista , recorrendo a uma estimativa do Bank of America. De acordo com estes dados, em Espanha a subida será ainda maior, com um valor extra de 475 euros, sendo estimado que a subida dos preços da luz e do gás poderá ter um impacto total de 9 mil milhões de euros para os consumidores domésticos espanhóis.Esta informação do Bank of America terá já em conta as medidas anunciadas pelo Governo espanhol, que incluem a redução de impostos especial de 5 para 0,5% ou ainda a redução do IVA da eletricidade de 21% para 10%.Tendo em conta estas medidas, estão em causa entre 3 mil a 4 mil milhões de euros para os lares espanhóis, o equivalente a cerca de 170 euros por casa. Ou seja, seria compensado um terço do aumento total que está previsto entre 2021 e 2022.Já em Portugal, do aumento estimado de 181 euros por lar, com as medidas poderá ficar pelos 79 euros.Mas Espanha ou Portugal não são os únicos países analisados em que a fatura energética poderá aumentar - aliás, representam os aumentos menos expressivos desta análise. No Reino Unido, é estimado um total de 27,7 mil milhões devido à subida, o equivalente a 941 euros a mais por lar. Já em Itália poderá chegar aos 24,5 mil milhões ou aos 23 mil milhões em França, o equivalente a mais 730 euros por lar.A mesma informação aponta que a atual crise energética poderá custar até 107 mil milhões de euros na Europa, de acordo com a análise feita para alguns economias do continente.