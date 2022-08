Preço da eletricidade na Alemanha supera os 800 euros por megawatt-hora

os contratos negociados a um ano no European Energy Exchange atingiram os 805,15 euros por megawatt-hora (MWh) esta sexta-feira, um valor quase 10 vezes mais alto do que o registado no mesmo período de 2021, avança a Bloomberg.O recorde nos preços energéticos tem sido frequente desde que o fornecimento de gás por parte da Rússia levou um corte, uma vez que se intensificam os receios que não seja fornecido gás natural suficiente para a produção elétrica no inverno. O valor elevado desta matéria-prima está a impulsionar a inflação, que ameaça os rendimentos familiares e das empresas em toda a Europa.

Os medos de uma escassez desta matéria-prima já impulsionou medidas drásticas por parte dos governos, que começaram a limitar o uso de energia, com a imposição de, por exemplo, limites de