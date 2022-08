Após Alemanha, eletricidade em França também supera mil euros por megawatt-hora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da Alemanha foi a vez de França fazer história. Os contratos de eletricidade negociados a um ano escalaram para mais de 1.000 euros por megawatt-hora, batendo um novo recorde.

O preço dos contratos negociados a um ano no European Energy Exchange dispararam 13% e atingiram os 1.022 euros por megawatt-hora (MWh) esta sexta-feira, depois de o par alemão ter, durante a manhã desta sexta-feira alcançado os 829 euros por megawatt-horas, 10 vezes mais do que no período homólogo.

Leia Também Preço da eletricidade na Alemanha supera os 800 euros por megawatt-hora

O recorde nos preços energéticos tem sido frequente desde as interrupções no fornecimento de gás por parte da Rússia, uma vez que se intensificam os receios relativos à produção elétrica no inverno. O valor elevado desta matéria-prima está a impulsionar a inflação, que ameaça os rendimentos familiares e das empresas em toda a Europa.

Leia Também Alemanha e França batem máximos no preço da eletricidade

Os medos de uma escassez desta matéria-prima já impulsionou medidas de apoio por parte dos Governos, que começaram a limitar o uso de energia, com a imposição de, por exemplo, limites de temperatura em espaços públicos e comerciais para poupar energia.

Em França, a Électricité de France anunciou que irá reativar várias centrais nucleares, de forma a assegurar a segurança energética durante o inverno.