Preço da eletricidade no mercado ibérico continua a bater recordes

O preço da eletricidade no mercado grossista ibérico continua a escalar. No último dia de agosto, o preço da energia vai superar a marca dos 130 euros médios por megawatt hora (MWh), de acordo com dados do OMIE, o operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário.





O anterior recorde tinha sido batido a 26 de agosto, quando o MWh chegou aos 122,76 euros. Seguiram-se três dias consecutivos de descidas, mas a tendência voltou a inverter-se no domingo e essa marca vai ser ultrapassada esta segunda-feira e, depois, na terça.



Esta terça-feira, na hora mais barata, o MWh vai custar 123,35 euros, enquanto o valor máximo pago aos produtores vai chegar a alcançar 137,46 euros, colocando o preço médio nos 130,53 euros.



Esta segunda-feira, o preço médio da electricidade no mercado grossista ibérico é de 124,45 euros.





O mês de agosto deverá, assim, substituir o de julho como o mês com o preço médio mensal da eletricidade mais alto de sempre. No mês anterior, a média foi de 92,60 euros. Em agosto de 2020, o preço do MWh rondava os 40 euros, três vezes menos.