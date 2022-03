Preço da eletricidade no mercado ibérico dispara para o terceiro valor mais alto de sempre

Leia Também Preço da eletricidade no mercado ibérico bate novo máximo histórico

O preço da eletricidade no mercado grossista ibérico vai disparar esta quinta-feira. O valor vai chegar aos 341,06 euros médios por megawatt hora (MWh) em Portugal, de acordo com o OMIE, o operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário.Este é o terceiro valor mais elevado de sempre, depois dos recordes batidos em dezembro do ano passado. A 23 de dezembro, o preço chegou aos 383,67 euros por MWh, depois de no dia anterior ter batido nos 360,02 euros por MWh.O preço é calculado através da média das 24 horas do dia. Esta quinta-feira, na hora mais barata, o MWh vai custar 260 euros, enquanto o valor máximo pago aos produtores vai chegar a 394,7 euros.A subida do preço da eletricidade acompanha a escalada dos preços do gás natural , que esta quarta-feira também já atingiu o valor mais elevado de sempre, de 194 euros por MWh.O conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a acelerar a tendência de subida dos preços, uma vez que a Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo e gás da Europa, e crescem as preocupações em relação ao abastecimento de energia, face às sanções impostas pela União Europeia a Moscovo.