Preço da eletricidade no mercado regulado baixa 2,6% a partir de julho

As tarifas de eletricidade no mercado regulado vão baixar 2,6% a partir de 1 de julho, anunciou esta quarta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).A medida é justificada com "o atual contexto de grande volatilidade dos mercados de energia e de nível de preçoanormalmente elevado nos mercados grossistas de eletricidade, que se tem verificado desde o final de 2021 e que se intensificou com o início da guerra na Ucrânia"."Esta revisão excecional das tarifas em 2022 é fundamental para assegurar uma maior estabilidade tarifária face ao atual contexto de grande volatilidade dos mercados de energia e de nível de preços anormalmente elevados nos mercados grossistas de eletricidade, permitindo mitigar os acréscimos na fatura dos consumidores, através de uma redução expressiva das tarifas de Acesso às Redes, que varia entre os - 68,4% em baixa tensão normal (BTN) e os -134,4% em muito alta tensão (MAT), entre 2022 e 2021", acrescenta o comunicado.A redução, diz o regulador, "é justificada pela devolução antecipada aos consumidores de benefícios superioresaos inicialmente previstos no diferencial de custos com a produção em regime especial (PRE), com remuneração garantida, e com os Contratos de Aquisição de Energia (CAE), e bem como de receitas adicionais dos leilões de emissão de gases com efeito de estufa".A ERSE indica que existem atualmente cerca de 921 mil clientes no mercado regulado, o equivalente a 6% do consumo total.Para estes consumidores, face ao preço médio do ano passado, os preços sofrem um acréscimo de 1,1% este ano. Em cinco anos, os consumidores domésticos de eletricidade beneficaram de "uma redução acumulada de -3,7% no preço final".