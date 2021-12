Preço do gás natural na Europa mantém trajetória de queda 

Leia Também Preços do gás disparam com tensão entre Rússia e Ucrânia

O preço do gás natural mantêm, desde a semana passada, a tendência de queda. Na manhã desta quarta-feira, o preço para janeiro de 2022 dos contratos futuros sobre o gás holandês, (TTF - Title Transfer Facility), que serve de referência ao mercado europeu, chegou a negociar abaixo dos 100 euros por megawatt hora (MWh), desvalorizando cerca de 6%.Esta terça-feira, os preços dos contratos futuros tombaram mais de 9%. Há cerca de uma semana, os valores rondavam os 135 euros MWh, agravados pelo escalar da tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Há um ano, negociavam na casa dos 20 euros por MWh.A descida dos preços surge numa altura em que mais navios originários dos Estados Unidos da América atravessam o oceano Atlântico, para entregar novos stocks de gás natural liquefeito à Europa, contribuindo assim para equilibrar as reservas, numa altura em que aumentam os receios sobre as entregas vindas da Rússia, que seguem em queda.As temperaturas amenas esperadas nas próximas semanas na Europa deverão provocar uma quebra no consumo de energia, mas as preocupações mantêm-se uma vez que as reservas do velho continente estão 23% abaixo da média dos últimos cinco anos registada nesta altura.