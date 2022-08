Preço do gás natural na Europa ultrapassa os 300 euros por MWh

O preço do gás natural na Europa ultrapassou esta quarta-feira os 300 euros por megawatt/hora (MWh), um máximo desde o recorde histórico registado no início de março, no início da invasão russa da Ucrânia.Cerca das 16:34 (hora de Lisboa), o preço do holandês TTF, referência para o mercado europeu de gás natural, foi negociado a 302 euros por MWh, uma subida de 12,25%, pressionado pelo anúncio de uma suspensão completa do fornecimento de gás russo via Nord Stream 1 por um período de três dias.O gasoduto será fechado para três dias de manutenção no final do mês, anunciou a Gazprom na semana passada, que desta forma aumenta a pressão económica sobre a Alemanha e outros países europeus que dependem do combustível para a indústria, gerar eletricidade e aquecer residências.Os preços do gás natural acabaram por ceder ligeiramente na reta final da negociação, encerrando a subir 9,64%, para os 294,995 euros MWh.