Preço do gasóleo desce na próxima semana

A próxima semana será marcada por uma descida do preço do gasóleo. Já a gasolina poderá subir 0,5 cêntimos.

Depois de duas semanas seguidas a subir, o preço do gasóleo deverá voltar a descer. Segundo os cálculos do Negócios, a descida deverá ser 0,5 cêntimos por litro, mas fonte do setor admite que a descida possa ascender a 1 cêntimo. Já no caso da gasolina os cálculos do Negócios apontam para que os preços se mantenham nos valores praticados esta semana, contudo, fonte do setor admite que este combustível suba 0,5 cêntimos.