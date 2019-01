Preço do gasóleo volta a subir para níveis de novembro

Depois de um final de ano com reduções consecutivas nos preços dos combustíveis, o arranque de 2019 está a ser o oposto. O preço do gasóleo vai voltar a aumentar na próxima semana, com o custo a atingir níveis de novembro.

O preço do gasóleo vai voltar a aumentar a partir de segunda-feira, 28 de janeiro. Será a quarta semana consecutiva de subida do custo deste combustível. Já a gasolina não deverá registar alterações.

A contribuir para a evolução dos combustíveis da próxima semana está o aumento do preço do contrato de gasóleo nos mercados internacionais, conjugado com o enfraquecimento do euro frente ao dólar (moeda a que negoceiam estas matérias-primas).

Assim, o preço do litro do gasóleo deverá subir 0,5 cêntimos para 1,342 euros, tendo em consideração o preço médio praticado esta semana nos postos de abastecimento nacionais, de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



O preço do gasóleo simples subirá assim para o valor mais elevado desde novembro. O desempenho recente das matérias-primas ditou o fim das descidas consecutivas dos preços dos combustíveis. Entre o final de outubro e o final de dezembro os combustíveis estiveram sempre a cair.

Já a gasolina simples de 95 octanas deverá manter-se nos atuais 1,411 euros.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação). Fonte do setor confirmou os valores.