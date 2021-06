De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá ter uma subida ligeira de 2 cêntimos por litro, em Portugal, continuando a renovar máximos desde 2013. A confirmar-se esta subida, a partir da próxima semana cada litro deste ativo passará a custar 1,651 euros.

Só em 2021, atestar um carro com motor a gasolina ficou 23 cêntimos (+17%) mais caro a cada litro. Se gastar 30 litros deste combustível por semana, e caso utilize postos de combustível em Portugal, estará a pagar mais 6,9 euros por semana face ao que gataria no final do ano passado, o que dará um valor aproximado de 27,6 euros por mês adicionais.Apesar da circulação restrita em algumas zonas de Portugal continental, os inventários de petróleo nos EUA e na China têm vindo a diminuir, o que significa que a procura por esta matéria-prima nestas regiões está a recuperar, influenciando assim os preços. O Brent, que serve de referência para Portugal, está acima dos 75 dólares por barril - máximos desde 2018 - e a caminho de fechar a sua quinta semana seguida a valorizar, o que representa o maior ciclo de ganhos desde dezembro do ano passado.