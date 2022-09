Preços do gás em alta até quando? Analistas apontam para 2024

As opiniões dividem-se. Desde as previsões mais pessimistas, que apontam para preços altos no gás natural nos próximos dois anos, às mais otimistas, como a do Goldman Sachs, que vê os valores a descer para 100€/MWh no espaço de seis meses.

Preços do gás em alta até quando? Analistas apontam para 2024









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Preços do gás em alta até quando? Analistas apontam para 2024 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar