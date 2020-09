Preços dos combustíveis voltam a ficar inalterados na próxima semana

o preço do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,208 euros por litro, enquanto que o da gasolina simples 95 andará pelos 1,385 euros por litro.

A concretizar-se, o terceiro trimestre deste ano - que termina na próxima semana - será o trimestre mais calmo em termos de alterações de preços deste ano, com as cotações de ambos os ativos a terminarem este ciclo exatamente ao nível em que começaram.Este cenário não reflete a tendência desta semana da prestação dos preços do petróleo no mercado internacional. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a caminho de consumar a terceira queda semanal, nas últimas quatro.Isto deve-se às atuais restrições para controlar a pandemia regressam a países como França e Reino Unido, afetando o lado da procura por petróleo.