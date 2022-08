Preços máximos das botijas de gás entram hoje em vigor

Os preços máximos da botija de gás de petróleo liquefeito (GPL) fixados pelo Governo entram em vigor esta terça-feira. Na prática, há para os consumidores uma poupança de quase 3,2 euros por garrafa de butano de 13 quilogramas.





Na passada sexta-feira, o Governo voltou a fixar preços máximos para o gás engarrafado, tal como já tinha feito durante a pandemia de Covid-19. Foi definido que uma garrafa de butano de 13 quilogramas terá como valor máximo 29,47 euros, enquanto as garrafas de 12,5 kg vão custar até 28,34 euros, segundo os números da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).





No caso do GPL propano T3, o máximo varia entre 29,11 euros por garrafa de 11 kg e 23,81 kg por botija de nove quilogramas. As garrafas de GPL propano T5 vão custar até 109,08 euros (45 kg) ou 84,84 euros (35 kg). Os dados, enviados à Lusa pelo Ministério do Ambiente revelam uma poupança de 3,180 euros por garrafa no caso das botijas T3 de 13 kg e de 3,258€ nas garrafas T3 de 11 kg de propano, face a preços reportados nos primeiros dias de agosto. Na garrafa T5 de 45 kg de propano a poupança é de 6,206 euros.





Na sexta-feira, o governo recordou que a lei n.º 69-A/2021 introduz a possibilidade de fixação das margens máximas de comercialização dos combustíveis simples e para o gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado. À ERSE cabe propor a fixação das margens máximas em qualquer componente comercial que faça parte da formação do preço de venda ao público do GPL engarrafado. Por sua vez, e após ouvida a Autoridade da Concorrência, cabe ao Governo fixar excecionalmente as margens.