Produção da EDP Renováveis cresce 3% até setembro. EUA e Europa pressionam

A EDP Renováveis (EDPR) aumentou a produção em 3% nos primeiros nove meses do ano, em comparação com o período homólogo, de acordo com a Antevisão dos Dados Operacionais, comunicada esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





A empresa aumentou ainda em 1,7 GW a capacidade instalada de energias renováveis nos primeiros três trimestres, para um total de 15,1 GW durante desse período.





Os 1.7 GW de capacidade adicionada "apresentaram uma elevada diversificação geográfica, com mais 0,7 GW na Europa, , mais 0,6 GW na América do Norte, mais 0,3 GW na América do Sul e com a Ásia- Pacífico a contribuir com 0,2 GW de adições solares", especifica a Antevisão.





Leia Também EDP Renováveis assegura contrato de 15 anos para projeto solar nos EUA

Apesar do aumento de capacidade na América do Norte, a produção nesta região tombou 6% face ao período homólogo, já que – como tinha sido antecipado no último relatório e contas – "o terceiro trimestre mostrou condições de vento anormalmente fracas nos EUA, impactadas pelo efeito climático El Niño que compara com as condições de vento forte nos primeiros nove meses de 2022".





Por sua vez, o recurso renovável na Europa ficou 4% abaixo da média de longo prazo," o que, juntamente com o impacto dos acordos de rotação de ativos concluídos nos últimos 12 meses, resultou numa queda de 4% na produção".





Já a produção de Ásia Pacífico aumentou a produção em mais de duas vezes face ao mesmo período de 2022, "impulsionada pelo aumento da capacidade instalada e dos fatores de carga".





Leia Também Produção de eletricidade da EDP cai 11% até setembro

O Índice renovável da EDPR, que reflete as variações dos recursos renováveis (principalmente eólicos) para o período em relação à média de longo prazo, ficou em 94%, representando uma variação negativa de 6%, principalmente de recursos eólicos, em relação à média de longo prazo para este período, face aos 100% contabilizados nos primeiros nove meses de 2022.





A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade dá ainda conta que chegada a setembro, o braço das renováveis da família EDP contava com 5,2 GW em construção, um aumento de 0,9GW face ao período homólogo.





"Os projetos mais significativos serão comissionados após 2023/24, nomeadamente em eólica offshore no Reino Unido e em França, em Noirmoutier e Le Tréport", acrescenta a EDPR.





Leia Também Inflação traz insegurança aos investidores em renováveis, diz CEO da EDP

Leia Também EDP Renováveis vai começar a construir a sua maior central de energia solar no Japão

(Notícia atualizada às 7:50 horas)