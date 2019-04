Produção de petróleo da Galp cresce 8% no primeiro trimestre

Miguel Baltazar

A produção de petróleo da Galp Energia cresceu 8% nos primeiros três meses deste ano, face ao mesmo trimestre de 2018, um período em que as cotações do Brent aumentaram 6%.



De acordo com os dados disponibilizados pela empresa esta segunda-feira, 15 de abril, no "trading update", o indicador de produção "working interest" – a produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, que inclui todos os custos decorrentes das operações – registou uma subida de 8% face ao primeiro trimestre do ano passado, fixando-se nos 112,6 mil barris produzidos por dia.



Numa nota a que o Negócios teve acesso, os analistas do Haitong dizem que este resultado ficou em linha com as estimativas, lembrando que a empresa já havia alertado que a variação na produção não seria muito expressiva devido aos trabalhos de manutenção no Brasil.



Em cadeia, ou seja face ao último trimestre do ano passado, a produção desceu ligeiramente, já que, de outubro a dezembro, a produção média se fixou em 113,1 mil barris.



No que respeita à produção média "net entitlement" a subida foi de 8% face o período entre janeiro e março de 2018, com a atividade em Angola a subir 56%, de 5,6 para 8,7 mil, e no Brasil a aumentar 5%, de 97,1 para 102,1 mil barris.



Ao contrário da área de exploração e produção, a refinação e distribuição registou quebras no arranque deste ano. Com a margem de refinação a cair 30%, em termos homólogos, as matérias-primas processadas desceram 10% e as vendas de produtos refinados diminuíram 11%.



Relativamente ao ramo de gás natural e energia, as vendas totais de gás natural ou gás natural liquefeito mantiveram-se praticamente inalteradas, enquanto as vendas a clientes diretos desceram 6%. Já as vendas no mercado internacional ("trading") aumentaram 9%.

Os resultados da Galp Energia do primeiro trimestre deste ano serão revelados no próximo dia 29 de abril, antes da abertura do mercado.