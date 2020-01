PS quer isentar pequenos produtores da taxa da energia

O Partido Socialista quer que os pequenos produtores de energia com empreendimentos até 20 MW deixem de pagar a contribuição do setor energético (CESE).

O Partido Socialista (PS) quer isentar os pequenos produtores de energia do pagamento da contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE). A proposta já tinha sido incluída no Orçamento do Estado para 2019, mas nunca chegou a avançar.





Agora, o partido traz o tema de volta, propondo que empreendimentos com capacidade até 20 megawatts (MW) não sejam abrangidos pela CESE.