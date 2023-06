Quem é a Mutares, a provável compradora da Efacec

A Mutares, dada como a provável compradora da posição de 71,73% que o Estado possui na Efacec, é uma holding industrial alemã cotada na bolsa de Frankfurt e tem uma capitalização bolsista de 492 milhões de euros, à data de 1 de junho.



A sua carteira é constituída por 32 empresas que operam nos setores do automóvel e mobilidade, engenharia e tecnologia e bens e serviços, tendo fechado o ano de 2022 com vendas consolidadas de 3,8 mil milhões de euros e lucros de 72,9 milhões.





No seu portefólio constam empresas como a Arriva, operadores de transportes públicos Dinamarca), a Peugeot Motocycles (marca francesa com fábrica na China), a Iinovis, fornecedor da indústria automóvel (Alemanha) e o Nem Energy Group (Países Baixos), entre outras.



Criada em 2008, registando desde então 75 aquisições, todas elas no continente europeu, a Mutares apresenta-se como especialista na reorganização e otimização de empresas de média dimensão, assumindo-se como um fundo que tem uma estratégia de longo prazo.





Na proposta que entregou à Parpública para a compra da Efacec, a Mutares diz que um dos primeiros passos será o de recuperar a confiança do mercado, que sofreu um abalo desencadeado pela incerteza em torno do futuro da empresa. A par disso, apresenta como trunfo para relançar a Efacec o facto de poder tirar partido da rede industrial de empresas que fazem parte do grupo.





Entretanto, a Mutares está em processo de "due diligence" para a compra da Jayme da Costa (JdC), que é detida a meias pela capital de risco Core Capital e a Visabeira, a gigante portuguesa de Viseu que, em consórcio com a Sodecia, é uma das quatro candidatas que chegou à fase final do concurso pela compra da Efacec.Com sede em Grijó, Vila Nova de Gaia, a JdC é considerada uma referência enquanto especialista no setor das energias renováveis, sobretudo nos projetos de EPC (engenharia, "procurement" e construção) de energia solar, tendo fechado o último exercício com uma faturação de 26,2 milhões de euros e um efetivo de 106 pessoas.