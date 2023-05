Efacec ganha contrato de 18 milhões na véspera de conhecer novo dono

Na véspera de o Conselho de Ministro anunciar o vencedor do concurso de reprivatização da Efacec, a empresa sediada em Matosinhos decidiu anunciar esta quarta-feira, 31 de maio, que ganhou um contrato no valor de 17,9 milhões de urros no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM).

"A Efacec volta a ser referência na área da mobilidade elétrica sustentável, com um novo projeto para as Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) e a Metro Mondego, S.A. (MM), que irá contribuir para a descarbonização e para a sustentabilidade da mobilidade local da região centro", enfatiza a empresa, em comunicado.

Em causa está uma parceria de sete anos, no âmbito do desenvolvimento tecnológico, construção e consequente manutenção, que abrange a conceção e construção, durante 22 meses, de todos os sistemas de telemática do SMM, sendo que os cinco anos seguintes serão dedicados à consequente manutenção do sistema.





Os sistemas de telemática assegurados pela Efacec incluem, entre outros, os sistemas de SAE (Sistema de Apoio à Exploração), rede de dados de suporte à exploração, informação ao passageiro, sincronismo horário, videovigilância, semaforização, sinalização rodoviária e os sistemas de telemática embarcados para 40 veículos.

"É um orgulho para a Efacec poder contribuir, mais uma vez, para o desenvolvimento da mobilidade sustentável em Portugal e poder melhorar significativamente e através dos nossos projetos, a qualidade de vida de milhões de portugueses", começar por afirmar Ângelo Ramalho, presidente da Efacec.

"Colocamos o nosso conhecimento e experiência no desenvolvimento tecnológico em áreas estruturantes para a sociedade ao serviço das pessoas, como é o caso da mobilidade, mas também da energia e do ambiente, e isto faz de nós uma empresa verdadeiramente única a nível nacional e internacional", considera o mesmo gestor, numa mensagem de afirmação da excelência de uma empresa que tem estado a ferro e fogo nos últimos anos.

O SSM é um sistema de transporte público de passageiros, do tipo Metrobus, realizado em modo rodoviário, totalmente elétrico e em canal próprio, que irá circular em meio urbano e suburbano, abrangendo os concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã numa extensão de 42km, distribuídos por duas linhas com 41 estações, assegurando até 13 milhões de viagens ao ano.

Atualmente, detalha a empresa,a Efacec está a participar na construção da Fase 4 do Metro de Bergen (Noruega), da Linha Sydavnen do Metro de Copenhaga (Dinamarca), na renovação do Centro de Comando do Metro de Dublin (Irlanda), assim como na extensão da Linha Amarela e nova Linha Circular do Metro do Porto (Portugal).