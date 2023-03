Remuneração do CEO da EDP ultrapassou 1,8 milhões de euros em 2022

Miguel Stilwell foi o mais bem pago, seguido de Miguel Setas -

. A remuneração bruta global do conselho de administração executivo da EDP em 2022 representa uma quebra de 24,6% face aos 10,69 milhões de euros registados no ano anterior.Miguel Stilwell foi o mais bem pago, seguido de Miguel Setas - que acaba de renunciar ao cargo de administrador - que ganhou 1,13 milhões de euros

O CEO da EDP e EDP Renováveis ganhou mais de 1,8 milhões de euros em 2022. Entre rendimentos fixos e variáveis, a remuneração de Miguel Stilwell d'Andrade ficou abaixo da recebida no ano anterior.Em remuneração fixa, o presidente do conselho executivo das elétricas recebeu 941.844 euros brutos, segundo o relatório de remunerações divulgado esta segunda-feira pela EDP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) Acrescentando a remuneração variável (incluindo, por exemplo, prémios ou planos de poupança reforma - PPR) anual de 2021 e a variável plurianual referente a 2019, o total fixou-se em 1.811.969 euros no ano passado. Em 2021, tinha atingido os 1,85 milhões de euros."O montante global ilíquido, pago pela EDP, aos membros do conselho de administração Executivo em 2022 foi de 8.577.244 euros, sendo 4.882.553 euros relativos ao mandato 2021-2023 iniciado em 19 de janeiro de 2021 e 3.694.691 Euros relativos ao mandato 2018-2020", explica a elétrica.

Rui Teixeira recebeu 1,17 milhões, Vera Pinto Pereira 1,32 milhões e Ana Paula Marques 905 mil euros.