Miguel Setas troca EDP por liderança na CCR, antiga participada da Brisa

Companhia de Concessões Rodoviárias.Em comunicado remetido à Comissão dos Valores Mobiliários (CVM), o grupo brasileiro de concessão de infraestruturas, transportes e serviços indica que o conselho de administração aprovou esta segunda-feira a eleição de Miguel Setas para "a posição de Diretor Presidente da CCR", referindo que o mandato se inicia a 24 de abril.

"Miguel Setas acumula mais de vinte e cinco anos de experiência em funções de liderança no setor energético e de infraestrutura (óleo, gás, eletricidade e ferrovia), treze dos quais no Brasil, onde foi CEO da EDP Brasil por sete anos. Nos últimos dois anos, atuou como membro do Conselho de Administração Executivo da multinacional EDP, sendo responsável pelo negócio de infraestrutura de redes em Portugal, Espanha e Brasil, acumulando essa função com a presidência do Conselho de Administração da EDP Brasil", sublinha o comunicado. alienou a sua participação de 6% aos restantes acionistas da empresa brasileira.