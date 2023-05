Renováveis: Consumidores vão pagar reforço da rede para ligar ao eólico offshore

Os primeiros leilões para turbinas eólicas no mar português vão acontecer no final de 2023. Viana do Castelo, Figueira da Foz e Sines serão as primeiras zonas a concurso. APREN considera que serão os consumidores a pagar o reforço da rede.



Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN, pede uma “decisão política inequívoca” no desenvolvimento da rede para o “offshore”. Mariline Alves Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt 09:28







Qualquer que seja a forma de financiar o aumento da rede elétrica nacional para acolher toda a eletricidade produzida no mar português pelos futuros parques eólicos "offshore" que resultarem dos leilões realizados pelo Governo, o valor terá de ser pago na fatura da luz dos portugueses.



"Quer sejam os promotores dos projetos a pagar o acesso à rede, através de acordos com a REN, incorporando depois esse valor na componente de energia, quer ...

