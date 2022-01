Cepsa e Iberia fecham parceria para descarbonizar transporte aéreo em grande escala

A Cepsa torna-se assim o fornecedor estratégico do grupo Iberia, que se compromete a atingir zero emissões líquidas até 2050 e a ter, pelo menos, 10% dos seus voos a operar com combustíveis de fontes sustentáveis até 2030.

A companhia aérea Iberia e o grupo petrolífero Cepsa fecharam esta segunda-feira um acordo para avançar com um ambicioso projeto de descarbonizar o setor da aviação. O objetivo da parceria entre as duas empresas espanholas é desenvolver e produzir biocombustíveis para a aviação.O desenvolvimento e produção de biocombustível para a aviação, proposto pela Iberia e a Cepsa, terá como base resíduos, óleos usados e outras matérias-primas de origem vegetal sustentável, que serão reaproveitados.O acordo, que inclui também a Iberia Express, contempla outras alternativas energéticas, como o hidrogénio e a eletricidade, a fim de "promover a mobilidade sustentável em aeronaves e frotas terrestres (veículos para abastecimento, operações de carga e descarga de bagagens, assistência a aeronaves e reboque)".Para as três empresas, "o desenvolvimento de combustíveis de fontes sustentáveis é uma prioridade para continuar a avançar na criação de uma indústria cada vez mais de baixo carbono" e, assim, "contribuir para o cumprimento da Agenda 2030", que prevê reduzir as emissões a 44 gigatoneladas, um valor que permitirá manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2.°C."Para a descarbonização do setor de aviação é essencial o desenvolvimento, produção e distribuição de combustíveis de origem sustentável a preços acessíveis e em quantidade suficiente para abastecer as companhias aéreas. Confiamos que este acordo com a Cepsa contribuirá para este objetivo", refere o presidente da Iberia, Javier Sánchez-Prieto.