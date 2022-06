Repsol vende 25% da divisão de renováveis por 905 milhões

Leia Também Repsol está a estudar vender 25% do seu negócio de petróleo e gás

A Repsol chegou a acordo com um consórcio formado pelo Crédit Agricole Assurances e pelo fundo suíço Energy Infraestructure Partners (EIP) para vender 25% da sua divisão de renováveis por 905 milhões de euros, informou quinta-feira, após o fecho do mercado, a petrolífera espanhola.A empresa espanhola assegura que a entrada dos novos acionistas tem implícito um "compromisso de investimento" para o reforço do seu crescimento, a entrada em novos mercados e a incorporação de "tecnologias complementares como a eólica off-shore".O valor da venda da posição de 25% avalia a Repsol Renovables em 4,383 milhões de euros, incluindo a dívida. O "braço verde" da petrolífera espanhola tem uma carteira de mais de 1,6 gigawatts (GW) de capacidade instalada e presença em Espanha, Portugal, EUA e Chile.O plano estratégico da empresa, apresentado em novembro de 2020, aponta como meta alcançar os 6 GW em 2025 e os 20 GW cinco anos mais tarde.Esta operação, contudo, não impede as atuais negociações da Repsol com a EIG Global Energy Partners para a venda de 25% do seu negócio de upstream.