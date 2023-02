Rosa, verde ou azul. Que cores tem o hidrogénio e quais são 100% renováveis para Bruxelas?

Partilhar artigo



Chamam-lhe hidrogénio rosa, para o distinguir do cinzento, que é obtido a partir de fontes poluentes como o gás natural, ou do hidrogénio verde, que resulta da eletrólise da água, com energia de fontes renováveis. Há ainda o hidrogénio azul, produzido também com gás natural mas sem emissões de CO2, que é capturado e armazenado. No entanto, o tão falado hidrogénio rosa, também resulta de ...