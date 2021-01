RWE vende ativos hidroelétricos em Portugal a empresa austríaca

A alemã RWE anunciou a venda de 19 unidades de produção de energia hidroelétrica de pequena dimensão em França e Portugal, bem como uma parcela de um parque eólico "onshore" à empresa austríaca KELAG, segundo comunicado. Os valores da transação não foram revelados.Em causa está uma capacidade total de 65 megawatts e a transferência de 16 postos de trabalho para a empresa de energia austríaca, com sede na cidade de Carinthia.A RWE tem uma participação de 37,9% na KELAG desde 2001. No outono de 2020, a cidade de Carinthia e a RWE concordaram em continuar a sua parceria por mais uma década."Trabalhando juntos, eles pretendem expandir e reforçar ainda mais a posição da KELAG como uma concessionária líder de energia e centro de competência em hidroeletricidade. Esta transação é um passo importante em direção a esse objetivo", pode ler-se no comunicado."O foco principal da RWE, como parte da expansão das energias renováveis, é investir em energia eólica onshore e offshore, fotovoltaica e tecnologias de armazenamento", conclui.