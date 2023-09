Savannah Resources vai ter novo CEO português

Emanuel Proença vai ser o novo CEO da Savannah Resources a partir do próximo dia 18 de setembro. Trata-se do primeiro português a assumir este cargo na empresa que está a desenvolver o projeto de lítio na mina do Barroso, em Boticas, como sublinha a empresa em comunicado enviado às redações.

Com esta nomeação, Dale Ferguson, o atual presidente interino da Savannah, "regressa à sua anterior função de diretor técnico da empresa para liderar o desenvolvimento em curso do Projeto Lítio do Barroso. Mantém igualmente o lugar no Conselho de Administração da empresa", detalha.

"Estou entusiasmado por me juntar à Savannah como CEO, para ajudar a empresa a atingir o seu objetivo de se tornar um produtor responsável de lítio em Portugal e um elemento fundamental da cadeia de valor das baterias de lítio e da mobilidade elétrica, em rápido crescimento na Europa", comenta Emanuel Proença, citado no mesmo comunicado.

"Estou satisfeito com a qualidade do projeto e a robustez do trabalho realizado até ao momento, mas estou ciente de que o projeto preocupa algumas partes interessadas. Por isso, no meu mandato, empenhar-me-ei em que o entendimento entre todas as partes envolvidas seja uma prioridade, à medida que aceleramos um projeto que será essencial para o desenvolvimento da região, para a capacidade de atração de valor para o país, e para a aceleração de uma transição energética responsável e muito necessária para a Europa e o mundo", acrescenta.

Emanuel Proença ocupou, até ao momento, as funções de CEO dos negócios industriais da PRIO, onde esteve durante sete anos. O início da carreira foi no The Boston Consulting Group, onde trabalhou durante sete anos nos escritórios de Portugal e Brasil, com projetos em várias indústrias (maioritariamente ligadas à energia) e geografias, como Espanha, França, Reino Unido e Índia.

Foi ainda cofundador e é o Presidente da Associação de Bioenergia Avançada, associação sem fins lucrativos com a preocupação de promover a bioenergia como um sector chave para acelerar a transição energética e uma economia mais circular. Tem um MBA do INSEAD (Singapura, EUA/Wharton e França) e um mestrado em engenharia e gestão industrial do Instituto Superior Técnico (Portugal).