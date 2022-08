Scholz quer gasoduto que ligue Portugal à Alemanha

O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu esta quinta-feira a construção de um gasoduto que transporte gás natural a partir de Portugal, atravessando Espanha e França, para abastecer o resto da Europa.Esta infraestrutura já devia ter sido construída, lamentou, dizendo que a situação atual mostra "de forma dramática" a necessidade de alternativas ao fornecimento de gás russo.Scholz, que falava numa conferência de imprensa, revelou que já falou com os seus homólogos de Portugal, Espanha e França e com a presidente da Comissão Europeia no sentido de impulsionar este projeto."Todos os governos, todas as empresas, devem ter sempre em conta que as situações podem mudar e preparar-se para quando isso sucede", disse, reconhecendo que o seu governo foi surpreendido com a falta de alternativas ao gás russo.Ainda assim, frisou, que se conseguiu "em tempo recorde" encontrar alternativas para o fornecimento de gás no próximo inverno, admitindo, contudo, que o gás fica "mais caro".