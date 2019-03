Seguro Sanches: "Rendas distorcem a sã concorrência" na energia e consumidores acarretam os riscos

Bruno Simão/Negócios

Para o ex-Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, a energia é um setor em que "não há concorrência" e "a partilha de risco é uma ficção", recaindo sempre sobre o consumidor.

"As rendas distorcem a sã concorrência entre operadores", declarou Jorge Seguro Sanches perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, esta quarta-feira, 6 de março.

Para o ex-secretário de Estado, "vivemos claramente de um setor em que não há concorrência, partilha de risco é uma ficção, está sempre do lado do consumidor".



A favor do incumbente, a EDP, está a presença transversal às várias áreas do setor, defende Seguro Sanches. "Uma medida que afete qualquer uma das áreas é fácil fazer recuperação de custos noutra área. Isto significa que outros têm uma dificuldade enorme de entrar no mercado a não ser que conseguissem cobrir todo o setor", explicou.

Jorge Seguro Sanches foi Secretário de Estado da Energia até outubro do ano passado, altura em que foi substituído por João Galamba no cargo, no âmbito da remodelação que ocorreu no Executivo.