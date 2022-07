Semapa entra no negócio do hidrogénio

A Semapa e a Ultimate Cell anunciaram esta sexta-feira um acordo para reforçar a parceria na UTIS para o desenvolvimento de projetos sustentáveis ligados à produção de hidrogénio e à utilização do hidrogénio em sistemas de otimização de combustão contínua e combustão interna.





Em comunicado, as duas empresas explicam que a parceria inicial entre a Ultimate Cell e o grupo desenvolveu-se em 2018 na sua participada Secil, mas com o alargamento da parceria à Ultimate Power, o investimento passa agora a estar no universo da Semapa.





A operação envolveu a aquisição dos ativos da Ultimate Power pela UTIS, "permitindo juntar o desenvolvimento e fabrico de sistemas de otimização de combustão contínua já desenvolvidos pela UTIS, ao desenvolvimento e fabrico de sistemas de combustão interna e ainda ao desenvolvimento e fabrico de sistemas de produção de hidrogénio, operado pela Ultimate Power", é explicado.





"Após a junção dos negócios no passado dia 30 de Junho 2022, o Grupo Semapa e o Grupo Ultimate Cell mantêm participações de 50% no capital da UTIS, já depois de integrados os ativos da Ultimate Power", dizem na mesma nota.





Relativamente a estas tecnologias, o comunicado explica que em 2018 a UTIS desenvolveu um produto inovador, denominado UC3 - Ultimate Cell Continuous Combustion, que "permite reduzir de forma muito significativa o uso de combustíveis fósseis, os níveis de emissão de poluentes para a atmosfera e a fatura energética em processos de combustão contínua".





"Esta tecnologia é única no mundo e aplica-se a fornos e a caldeiras industriais em diversas áreas de produção de materiais como cimento, vidro, pasta de papel, ferro, aço, centrais térmicas a biomassa, incineradores de resíduos sólidos urbanos, centrais de energia, entre outros", apontam.



Por seu lado, a Ultimate Power desenvolveu uma tecnologia que "permite a otimização de combustão interna de motores de forma totalmente segura, permitindo a redução do consumo de combustível e emissão de gases poluentes".



"Esta tecnologia pode ser aplicada em motores a gasóleo, biodiesel, gasolina, etanol e GPL, cobrindo assim uma grande variedade de sistemas: carros, barcos, camiões, geradores, comboios, navios entre outros", é ainda dito no comunicado.



"A fileira do hidrogénio tem demonstrado uma tendência de crescimento sustentado nos últimos anos, sendo uma forte aposta para a Semapa no reforço do seu pilar estratégico de investimento e entrada em negócios de elevado potencial de desenvolvimento e com um forte cariz de sustentabilidade", diz ainda o grupo.



Citado no comunicado, Ricardo Pires, CEO da Semapa, afirma acreditar "na importância de investir em projetos de elevado potencial de crescimento a nível global, que contribuem para a sustentabilidade", acrescentando que "este é um desses projetos".



Já Vítor Gonçalo, CEO da Ultimate Cell, salienta que "com esta integração conseguimos escalar a nossa equipa para mais de 60 funcionários".





A Ultimate Cell, é uma empresa portuguesa, que desde o seu início apostou na Investigação e Desenvolvimento (I&D) de produtos centrados no Hidrogénio.





A UTIS - Ultimate Technology to Industrial Savings, é uma empresa portuguesa fundada em 2018, joint-venture entre a Ultimate Cell e agora a Semapa para a criação de uma solução estratégica que visa a eficiência energética.