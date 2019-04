Sócrates abre a porta a explicar rendas da Energia mas acusa comissão de "leviandade"

A Comissão de Inquérito às rendas excessivas já tem aberto o canal de comunicação com o ex-primeiro-ministro que faltava depor, José Sócrates. Isto, depois de o presidente da comissão ter acusado dificuldades no contacto.

O ex-primeiro-ministro português, José Sócrates, já enviou uma carta à comissão de inquérito das rendas excessivas a disponibilizar-se para receber questões sobre as decisões do seu Governo no setor da Energia, as quais terão alegadamente contribuído para criar rendas excessivas para os consumidores. A missiva contém, em grande parte do seu conteúdo, críticas à atuação da Comissão, a qual acusa de leviandade na forma como foram comunicadas as dificuldades em contactar o antigo primeiro ministro.





"Peço, então, a Vossa Excelência que esclareça a referida Comissão quanto aos meios de me notificar do que entenda, por forma a evitar-se que, por invocação do meu nome, se justifique a delonga no prosseguimento ou conclusão dos trabalhos", lê-se na missiva, que data de 16 de abril.