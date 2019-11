"Não vamos construir algo que não tenha um mercado consumidor", salientou. O objetivo, prosseguiu, é analisar e rever o projeto e ajustá-lo ao conceito atual.



"Temos de ter um projeto sustentável que seja capaz de gerar o máximo de receitas para o Estado e para os seus acionistas. Vamos ter de fazer análise do mercado regional e local, em termos da capacidade e daí poderemos dimensionar o terminal e, consequentemente, o valor necessário para a sua conclusão", explicou.



O responsável adiantou que esta 'joint venture' entre a Sonangol e o xeque Ahmed Damook Al Marktoum do Dubai surge no âmbito dos "esforços do executivo" na busca de novos investidores para o país, que considerou "fundamental para a estratégia de sustentabilidade energética do país".



A infraestrutura deve estar operacional no primeiro semestre de 2022, prevendo-se que as obras tenham início dois anos antes.



O projeto da Barra do Dande (província do Bengo, Centro-Norte de Angola), que prevê a construção de uma base de armazenamento e receção de produtos derivados de petróleo, foi iniciado em 2014 e interrompido em 2016, "por força do contexto económico que o país e a empresa viviam", adiantou Mauro Graça.



A construção da infraestrutura estava anteriormente estimada em 1.500 milhões de dólares (1.355 milhões de euros) e iria ser desenvolvida pela Atlantic Ventures, uma empresa associada a Isabel dos Santos - filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos -, que viu o contrato ser revogado em 2018 e avançou, na altura, com um processo contra o Estado angolano.



Mauro Graça disse aos jornalistas que o contrato anterior já não está em vigor, admitindo que ainda subsistem por resolver questões que "estão a ser tratadas" e que não quis especificar.



Quanto à diferença entre os custos - de 1.355 para 542 milhões de euros -, explicou que o conceito inicial contemplava uma série de outras infraestruturas que "nesta fase não são prioritárias", ainda que possam vir a ser feitas caso haja viabilidade.



A nova 'joint venture', que será criada para construir e gerir o terminal, será detida em partes iguais pela Sonangol e pelo xeque Ahmed Dalmook Al Maktoum.







