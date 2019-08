Os distritos onde as reservas apresentam menores valores são Beja, com 29,04% na gasolina e 40,7% no gasóleo, e Santarém, com stocks de 30,29% na gasolina e de 46,59% no gasóleo.



Em Lisboa, as reservas dos postos da REPA situam-se nos 61,11% no que respeita ao gasóleo e nos 39,91% na gasolina. No distrito do Porto, os stocks são de 64,43% no diesel e 51,45% na gasolina.



A greve dos motoristas de matérias perigosas encontra-se no quinto dia, tendo quinta-feira à noite o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) desconvocado a paralisação e aceitado negociar com a Antram, associação das empresas transportadoras.

Os postos da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) encontravam-se com os stocks de gasóleo a 62% e os de gasolina a 44,5% às 11:00 desta sexta-feira, indica a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).Estes números são ligeiramente superiores aos registados pelas 11:00 de quinta-feira, quando os stocks de gasóleo se cifravam em 53,61% e os de gasolina em 41,13%.