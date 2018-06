Tarifa social do gás de botija tem vários interessados

A tarifa social no gás de botija deverá dar novos passos este ano. O governante com a tutela da energia, Jorge Seguro Sanches, revelou que há várias empresas com vontade de se juntarem a um projecto que tinha sido inicialmente pensado apenas com a Cepsa. Contudo, nada mais foi dito aos deputados. E, aos jornalistas, o secretário de Estado não quis responder.