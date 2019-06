Temperaturas extremas ditam mais gastos de energia e mais emissões

A procura mundial de energia subiu 2,9% em 2018, o ritmo mais elevado desde 2010. As emissões de gases com efeito estufa também mostraram o maior aumento em quase uma década, neste caso, desde 2011.

As temperaturas extremas que se fizeram sentir em torno do globo no ano passado levaram a uma aceleração expressiva da procura de energia, diz a petrolífera BP, num relatório apresentado esta terça-feira, 11 de junho, e citado pela CNBC.





O ano de 2018 viu aumentos em todas as frentes. Embora as energias renováveis, como a solar e a eólica, tenham servido mais consumidores, também energias fósseis como o petróleo, gás e carvão viram o consumo aumentar, pelo que o "mix energético" a nível global manteve-se estável, segundo os dados avançados pela BP no mais recente "Statistical Review of World Energy".