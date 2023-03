Bruxelas quer contratos de luz com preços fixos, vários contadores em casa e tarifários dinâmicos

Leia Também Bruxelas quer consumidores europeus com preços fixos da luz durante um ano

A comissão Europeia apresentou esta terça-feira a sua proposta de reforma do mercado elétrico europeu, que prevê que os consumidores possam ter o direito a contratos de fornecimento de energia com preços fixos, além de poderem também ter vários contadores em casa e diferentes fornecedores e tarifários de energia, seja para o consumo doméstico, carregar o carro elétrico, entre outros fins.Apesar das mudanças propostas, e da introdução de mecanismos que garantem uma maior estabilidade a longo prazo -- como contratos de compra e venda de energia (PPA) e contratos por diferença (CfD - Contrats for Difference), a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, garantiu que "os pontos fundamentais do mercado elétrico europeu mantêm-se intocados", disse, em resposta aos jornalistas em Bruxelas."Ainda não estamos livres da crise energética na Europa", frisou Simson.Esta proposta da Comissão Europeia permitirá então aos consumidores optar por "preços seguros e de longo prazo", mas também por "contratos de preços dinâmicos para aproveitar a variabilidade de preços para usar eletricidade quando for mais barato (por exemplo, para carregar carros elétricos ou usar bombas de calor)".Além de expandir a escolha dos consumidores, a proposta de reforma exige também que as empresas fornecedoras de energia façam uma melhor "gestão dos riscos de preços na extensão dos volumes sob contratos fixos, para uma menor exposição a picos de preços e volatilidade do mercado".Bruxelas quer ainda obrigar os Estados-Membros a estabelecerem comercializadores de último recurso (CUR) e tarifas reguladas, tal como já existe em Portugal, por exemplo. A UE inverte assim o sentido em relação aos mercados regulados de energia, cuja extinção já tinha pedido anteriormente. Em Portugal, o mercado regulado foi prolongado e estará em vigor até 2025.A proteção dos consumidores prevista pela reforma do sistema elétrico leva também a que, de acordo com a reforma proposta, os Estados-Membros protejam as famílias com faturas em atraso de eventuais cortes de enrgia.Está previsto também o alargamento dos preços regulados às famílias e às PME em caso de crise.De acordo com a proposta, as regras de partilha de energia também devem, ser reformuladas. "Os consumidores poderão investir em parques eólicos ou solares e vender o excesso de eletricidade aos vizinhos, e não apenas à rede. "O excesso de energia descentralizada produzida também poderá ser partilhada com a vizinhança", refere a Comissão Europeia em comunicado.