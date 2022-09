UE dá margem a países para reduzirem menos o consumo de eletricidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É um volte-face na posição inicial da Comissão Europeia sobre o plano de poupança de energia para o próximo inverno. Afinal, os países vão poder ter margem para reduzir o consumo de eletricidade num patamar abaixo dos 5% inicialmente propostos, assumindo o compromisso de pelo menos 7% dos horários de pico serem cobertos.





O Corriere dela Sera adianta este domingo que o plano da União Europeia para conter a crise de energia dará aos Estados membros margem para reduzir o consumo de eletricidade abaixo do proposto, refere o jornal italiano citando um documento preliminar.



Bruxelas quer luzes desligadas em média quatro horas por semana Leia Também

A Comissão Europeia pretende publicar na próxima quarta-feira um documento onde detalhará os passos futuros que o bloco dará para aliviar a crise energética, informou a Bloomberg anteriormente.





Leia Também Europeus obrigados a desligar a luz para poupar no gás. Falta saber como e quando

Segundo o Corriere dela Sera, também citado pela Bloomberg, a proposta inicial de definia que cada Estado deve reduzir o consumo de energia em 5% por hora durante o horário de pico, representando pelo menos 10% de todas as horas no período entre 1 de dezembro de 2022 e 31 de março de 2023.





Agora, de acordo com o jornal italiano, terá havido uma atualização no documento que determina que os países podem decidir estabelecer uma meta para uma percentagem diferente no horários de pico, desde que pelo menos 7% dos horários de pico sejam cobertos.





Além das regras para a poupança de energia nos 27 países da UE, a Comissão poderá ainda apresentar esta quarta-feira

um novo mecanismo para o preço travar a subida do gás, em alternativa à referencia do mercado holandês Title Transfer Facility (TTF).