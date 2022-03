UE quer compra conjunta e armazenamento de gás para fazer baixar preços

Comissão Europeia quer baixar preços da energia pondo fim aos constrangimentos no mercado do gás. Compras conjuntas e novas obrigações de armazenamento estão na mira de Bruxelas e serão alvo de discussão no Conselho Europeu.

UE quer compra conjunta e armazenamento de gás para fazer baixar preços









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: UE quer compra conjunta e armazenamento de gás para fazer baixar preços O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar