A União Europeia (UE) vai reforçar a aposta nas fontes renováveis e na poupança energética no âmbito de um plano avaliado em 195 milhões de euros para acabar com a sua dependência dos combustíveis fósseis da Rússia até 2027.



Segundo a agência Bloomberg, que cita fontes próximas, a Comissão Europeia vai propor elevar a sua meta de energia 'limpa' para 2030 de 40% para 45% quando apresentar o pacote que irá permitir a execução da estratégia RePowerEU, na próxima quarta-feira, dia 18.



Prevê-se também que dê gás aos objetivos em matéria de poupança e de eficiência energética, tanto que a UE deve exigir aos Estados-membros que cortem no consumo de energia em pelo menos 13% face às projeções feitas em 2020 contra os atuais 9%.



A estratégia da UE passa por combinar uma implantação mais rápida das fontes renováveis, com uma maior poupança energética, assim como com a diversificação de fornecedores entre os parceiros internacionais e novas ferramentas para acelerar o investimento na tentativa de substituir o carvão, petróleo e gás natural da Rússia na sequência da invasão da Ucrânia.



A estratégia, que dará novo fôlego ao 'Green Deal' ao possibilitar uma maior corte nas emissões até 2030, pode permitir ao bloco poupar anualmente em importações 80 mil milhões de euros em gás, 12 mil milhões de euros em petróleo e 1,7 mil milhões de euros em carvão, de acordo com a Bloomberg.



Entre outros, os planos da UE vão apontar também quantos milhares de milhões de euros serão necessários aplicar em investimentos em infraestruturas para permitir importações suficientes de gás natural e de gás natural liquefeito a partir de novos fornecedores, bem como garantir que estarão prontas a receber hidrogénio.



A dimensão do pacote está ainda por decidir.